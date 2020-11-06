В Башкирии на обочине обнаружили труп мужчины

Фото ГИБДД по Башкирии

Башкирская госавтоинспекция сообщила, что сегодня, 6 ноября, на улице Мира в селе Подгорье обнаружили труп мужчины с характерными признаками наезда. В ведомстве полагают, что пешехода сбили и скрылись с места ДТП, объявлены поиски.

По предварительной версии неустановленный водитель скрылся с места происшествия сразу, 63-летний пострадавший скончался на месте. Предположительно, у водителя был автомобиль красного цвета.

В ГИБДД Башкирии обратились к очевидцам с просьбой сообщить любую информацию по этому факту.