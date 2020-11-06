В Уфе за нарушение антиковидных правил закрыли крупный торговый центр

фото: Минторговли РБ

В Калининском районе Уфы за нарушение антиковидных правил закрыли торговый центр «Радуга». Об этом сообщило Министерство торговли и услуг Башкирии.

Работа комплекса была приостановлена 6 ноября. Нарушения «в части организации пропускного режима и термометрии посетителей» были обнаружены сразу в двух торговых павильонах.

– По данным фактам возбуждено дело об административных правонарушениях. Рынок приостановил свою деятельность до устранения замечаний, – добавили в Минторговли.

Напомним, ранее сообщалось о временном прекращении работы торгового комплекса и двух рынков. Причина та же - нарушение антикоронавирусных правил.