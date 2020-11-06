В Башкирии следствие нашло виновного в смерти влюбленной пары, погибшей на съемной квартире

Пара снимала квартиру в злополучном доме

В башкирском городе Бирске из-за смерти юной влюбленной пары обвинение предъявили 47-летнему директору управляющей компании. На него завели уголовное дело об оказании услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Об этом сообщил Следственный комитет республики.

Напомним, речь идет об инциденте, который произошел в Бирске 1 февраля. В съемной квартире дома на улице Интернациональной были обнаружены мертвый 18-летний студент и 14-летняя девушка без сознания. Школьница скончалась в больнице после госпитализации. Как выяснилось, молодые люди вместе снимали в этом доме квартиру и отравились там угарным газом.

– Проведенным следственным экспериментом с участием специалиста установлено, что в дымоходе и вентиляционных каналах квартиры отсутствовала тяга, в связи с чем, продукты сгорания природного газа от работающего газового котла скопились в жилом помещении, что и привело к трагическим последствиям, – пояснили в СК.

Обвинение директору жилищной компании основано на том, что он, по версии следствия, заключил договор о выполнении работ по содержанию газового оборудования с организацией, которая не специализировалась на «проверке состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, их очистке и ремонту». Необходимые работы, констатируют правоохранители, «фактически не выполнялись». Во время инспекции были обнаружены и другие нарушения в работе вентиляции и дымохода. Сейчас газоснабжение в доме отключено, ведутся ремонтные работы.