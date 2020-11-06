В Уфе водитель на «Газели» сбил молодую женщину с 5-летним сыном

фото: ГИБДД Уфа

В Уфе утром 6 ноября водитель на микроавтобусе «Газель» сбил двух человек – 31-летнюю женщину с 5-летним сыном. Об этом сообщила городская ГИБДД.

Наезд на пешеходов случился напротив дома №8 по улице Правды. По предварительным данным, уфимка провожала ребенка в детский сад. 26-летний водитель совершил на них наезд, когда они переходили проезжую часть по «зебре».

– Одна из автомашин остановилась, чтобы уступить дорогу пешеходам, в то время «ГАЗель» продолжила движение и совершила на них наезд, – пояснили в дорожной полиции.

В результате происшествия пострадали и женщина, и ребенок. Их с тяжелыми травмами экстренно доставили в больницу.

В соцсетях сообщается, что сопровождавшая сына мать находилась на восьмом месяце беременности и якобы потеряла ребенка из-за полученных травм. Однако официально эта информация пока не подтверждается.