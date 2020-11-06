В башкирском городе построят стекольный завод за 200 млн рублей

В башкирском городе Благовещенске планируется построить завод по производству стеклопакетов Фото: Евгения ГУСЕВА

В башкирском городе Благовещенске планируется построить завод по производству стеклопакетов. Общий объем инвестиций в предприятие составит почти 200 млн рублей. Об этом сообщил министр регионального Минэкономразвития Рустам Муратов.

На базе завода будет создано 42 рабочих места. Мощность предприятия составит 180 тысяч единиц продукции в год.

– Реализация инвестиционного проекта позволит создать в Благовещенске производство современных стеклопакетов и обеспечит республику современными светопрозрачными конструкциями, – сказала замминистра Минэкономразвития РБ Екатерина Кликунова.

О сроках начала и завершения строительства в ведомстве не уточнили.