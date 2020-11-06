фото: ГИБДД РБ

В Дуванском районе Башкирии уфимец на грузовике насмерть сбил дорожного рабочего. Трагедия случилась на 75 километре трассы Кропачево-Месягутово-Ачит днем 5 ноября.

Как рассказали в ГИБДД, 35-летний житель башкирской столицы за рулем «Газель Next» заехал на ремонтируемый участок проезжей части и совершил наезд на 31-летнего дорожника. После этого грузовик врезался в УАЗ. Пешеход от полученных травм скончался до приезда бригады медиков.

Напомним, это не единственное смертельное ДТП за прошедшие сутки. Так, в Хайбуллинском районе в аварию попали сразу два пьяных водителя. В результате происшествия погиб пассажир.