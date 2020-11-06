В Башкирии история о двухнедельном совращении девочки в доме и бане получила продолжение

Мужчину задержали, а затем отпустили под подписку о невыезде

История с совращением семилетней девочки из Караидельского района Башкирии получила продолжение.

Напомним, ранее «КП-Уфа» сообщала, что в одном из сел района 43-летний мужчина на протяжении двух недель совершал насильственные действия сексуального характера в отношении собственной дочери. Все происходило в доме и бане его личного хозяйства. С заявлением в полицию обратилась мать первоклассницы. После этого мужчину доставили в Следственный комитет.

Как передал собственный источник «КП-Уфа», СК завел уголовное дело на задержанного, а затем отпустил его домой под подписку о невыезде. По предварительной информации, мужчина не дал признательных показаний.