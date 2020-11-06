Установлена личность 58-й жертвы коронавируса в Башкирии

Число жертв коронавируса в Башкирии растет третий день к ряду

Министерство здравоохранения Башкирии раскрыло личность 58-й жертвы коронавируса в республики. Об очередной смерти, причиной которой стал непосредственно COVID-19, власти региона сообщили сегодня, 6 ноября.

Как пояснили в Минздраве, скончался 71-летний уфимец. У пожилого мужчины было несколько сопутствующих заболеваний: хронический обструктивный бронхит, пневмосклероз, хроническая ишемическая болезнь сердца.

Напомним, за осенний период это 29-я смерть от коронавируса. О летальных случаях сообщается уже третий день к ряду.

По состоянию на 6 ноября COVID-19 был подтвержден у 11 343 жителей Башкирии, 10 525 из них выписались после лечения. Еще 760 человек болеют прямо сейчас, из них 13 находятся в тяжелом состоянии и трое подключены к ИВЛ.