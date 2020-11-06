В Уфе концерты популярных артистов переносят на год

В Уфе как минимум два популярных концерта перенесли на ноябрь 2021 года.

О том, что выступления артистов пройдут аж осенью 2021 года заявили в продюсерском центре «Радус». Так, например, сейчас запланировано, что уфимские поклонницы смогут вживую увидеть Валерия Меладзе лишь через год. Также на 12 месяцев отложили уфимское выступление певицы Ирины Круг.

А вот концерт уроженца Уфы Алишера организаторы и вовсе перенесли не неизвестный срок.

Напомним, что глава республики Радий Хабиров приказал своим подчиненным «закрывать все концерты, культурные и публичные мероприятия» во время оперативного совещания 2 ноября. На такие меры власти Башкирии пошли для того, чтобы сократить возможность распространения коронавируса.