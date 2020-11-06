Хабиров рассказал о «тяжелом наследстве» от прошлой власти Башкирии

фото: Радий Хабиров / vk.com

Глава Башкирии Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях рассказал о «тяжелом наследстве», которое досталось его команде после ухода прошлого руководства республики. Речь идет об обманутых дольщиках, доверившихся застройщикам и оставшимся впоследствии без денег и жилья.

– Люди набрали долгов, вложили последние деньги в жильё и не получили ничего из-за вороватых застройщиков и власти, которая плохо контролировала стройку. С первого дня мы поставили целью устранить эту несправедливость. Своими силами мы смогли решить проблемы примерно тысячи дольщиков, – отметил Хабиров.

По его словам, Башкирия получила «мощную поддержку» из федерального центра – фонда ДОМ.РФ. Госкомпания профинансирует строительство еще 24 домов, в которые заселятся полторы тысячи семей. Хабиров поблагодарил коллег из Минстроя РБ «за тщательную, но оперативную проработку документов».

– Я всегда говорил дольщикам, что это трудный путь и нам надо пройти его вместе. Сегодня мы видим, что если действовать сообща и без лишних эмоций – то решение может быть найдено, – подытожил глава республики.

Список домов, которые будут достроены:

– ЖК «Миловский парк»: квартал 3 (3 дома), квартал 4 (4 дома) квартал 5 (1 дом), квартал 8 (3 дома), квартал 9 (3 дома), квартал 10 (2 дома), квартал 11 (4 дома);

– «Уфимские Крым» в деревне Старые Киешки Кармаскалинского района: 2 дома – №1 и №3;

– СК «Квартал» в Уфе: 1 дом;

– «БашИнвестДом в Уфе: 1 дом – №13.

Дольщикам, которые приобрели квартиры в домах 3 и 5 кварталов 13-14 ЖК «Миловский парк» (11 человек), выплатят денежные компенсации.