В Башкирии третий день подряд фиксируется смерть от коронавируса

В Башкирии от коронавируса скончались уже 58 человек

В Башкирии третий день подряд регистрируется смерть от коронавирусной инфекции. С начала пандемии от COVID-19 умерло уже 58 человек, сообщила 6 ноября пресс-служба администрации главы республики.

В регионе также подтвердилось рекордное количество новых случаев коронавируса с начала лета – 99 человек. Последний раз больше было только 5 июня, тогда за сутки инфекцию диагностировали 119 жителям. Всего в Башкирии заразилось 11343 человека.

Количество выздоровевших тоже растет. За минувшие 24 часа, по официальным данным, был выписан 201 человек, переболевший ковидом (за все время – 10 525).

На лечении остаются 760 человек: 266 лежат в больницах, 494 переносят болезнь в легкой форме, находясь дома.