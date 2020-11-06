Власти Башкирии со следующей недели ужесточат режим самоизоляции

В Башкирию возвращается самоизоляция

Власти Башкирии с начала следующей недели, 9 ноября, готовятся установить жесткий режим самоизоляции для пожилых и хронически больных граждан. Соответствующее решение было принято республиканским оперативным штабом по противодействую коронавирусной инфекции, сообщил зампредседателя регионального парламента Рустем Ахмадинуров.

Политик отметил, что ужесточение мер связано «с обострением пандемии, рекомендациями Роспотребнадзора и данными Минздрава о более тяжелых формах протекания ковида у пожилых граждан».

– Готовится решение республиканского оперативного штаба о полной самоизоляции граждан 65+ на дому и хронических больных, начиная со следующей недели, – написал Ахмадинуров в своем фейсбуке. – Планируется введение «счастливых часов» для походов в магазин и аптеку в дневное время.

Рустем Ахмадинуров посоветовал совершить «до объявления локдауна» все запланированные поездки, поскольку «дальше как минимум до конца ноября придется оставаться дома».