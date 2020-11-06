Власти Уфы объяснили, почему так долго ремонтируют улицу Комсомольскую

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В уфимской администрации объяснили, почему так долго реконструируют улицу Комсомольскую. Напомним, ее начали ремонтировать еще в прошлом году, а завершить работу планируется только в следующем.

Как пояснили в мэрии со ссылкой на дорожников, Комсомольская «является одним из масштабных проектов», реализуемых в башкирской столице, и «по причине сложности объекта» власти города заложили на его реконструкцию три года.

– В рамках реконструкции на улице обновляется не только дорожное полотно, но и переустраиваются инженерные сети – ливневая канализация, хозбытовая канализация, сети теплоснабжения, газоснабжения, кабели энергоснабжения и связи, – отметили в администрации.

Там также добавили, что сегодня дорожники работают на всей протяженности улицы – от бульвара Хадии Давлетшиной до Лесотехникума. Проводить поквартальную реконструкцию, признались власти, «не представляется возможным по ряду технических причин». В пример в мэрии привели прокладку ливневок на участке Галле-50 лет СССР: «потребуется устройство котлованов до 10 метров глубиной, а для этого необходимо переустроить и переврезать сети газоснабжения от улицы 50 лет СССР до улицы Айской и демонтировать старый газопровод».

В связи с этим дорожники перекрывают для проезда дорогу сразу по нескольким кварталам. Так, до 8 ноября на всех полосах будет ограничено движение на участке Комсомольской от Хадии Давлетшиной до Города Галле.