Родион Амиров забросил супербыструю шайбу в матче сборных России и Финляндии - видео

Родион Амиров забросил супербыструю шайбу в матче сборных России и Финляндии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

19-летний форвард «Салавата Юлаева» Родион Амиров забросил быструю шайбу в ворота сборной Финляндии в матче Кубка Карьяла 2020.

Отличился воспитанник уфимского хоккея за сборную страны уже на второй минуте встречи. Амиров получил шайбу в центре площадки, обыграл двух защитников и точным ударом пробил в левую часть ворот соперника.

Напомним, что весной 2019 года Амиров успешно выступал в Чемпионате мира по хоккею U18. За семь матчей он забил шесть голов и отдал три голевые передачи.

В составе «Салавата Юлаева» с начала нового сезона Амиров провел 19 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал три голевых передачи.