Завтра в Башкирии ожидаются дожди

Температура воздуха ночью составит -1, +4 , днем воздух прогреется до +4,+9 градусов.
Синоптики Башкирии опубликовали прогноз погоды на завтра 6 ноября. По данным метеоролов, в республике в пятницу ожидаются местами дожди. Ночью и утром местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер будет дуть юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит -1, +4 , днем воздух прогреется до +4,+9 градусов.
В Уфе, в свою очередь, тоже пройдут дожди. Начнутся осадки глубокой ночью 6 ноября и закончатся лишь к обеду. Ночью ожидается +2 градуса, днем +6. Ветер будет дуть с юга - 2 м/с.
На выходных в Башкирии выпадет снег.