«Пациент хотел жить, и операция ему нужна была»: уфимский врач об уникальном случае

Завотделением республиканского кардиоцентра Тимур Хафизов рассказал в беседе с «КП-Уфа», как это было.

Недавно уфимские врачи провели уникальную операцию 82-летнему мужчине. Пенсионер обратился к врачам с болями в груди, обследования показали, что нужно делать эндоваскулярную операцию. Завотделением республиканского кардиоцентра Тимур Хафизов рассказал в беседе с «КП-Уфа», как это было.

- Такие операции встречаются после 50 лет у 4% всего населения, у 4-8% после 55 и от 60 до 70 лет – у 12%. Несмотря на почтенный возраст, пациент очень хотел жить, и эта операция ему нужна была. Что касается трудностей, их наложила эпидемия. Плановая госпитализация сейчас проводится только при наличии отрицательных анализов на коронавирус, а из-за роста заболеваемости у него были сложности со сдачей, в срок сделать не успевали. И вторая проблема – его сопутствующие заболевания, заболевания легких, сердца, хотелось минимизировать риски для него, и нам, врачам пришлось подстроиться под это. Благо, пациент сейчас находится дома, чувствует себя хорошо, выписали мы его на седьмые сутки. Могли и раньше выписать, но мы сделали компьютерную томографию, чтобы посмотреть динамику. Если бы не пандемия, он бы сделал это самостоятельно, но мы решили снизить риски, чтобы он после операции лишний раз не ходил по больницам, - сказал врач.