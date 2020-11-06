В Уфе воры вломились в ресторан и украли оттуда два сейфа и деньги

Полицейские нашли следы преступников на месте происшествия

В Уфе злоумышленники обчистили ресторан. Они вынесли оттуда два сейфа и 25 тысяч рублей.

Как рассказал собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, преступление произошло в ночь с 3 на 4 ноября. Воры смогли проникнуть в ресторан доставки суши с помощью отжатия пластикового окна. Они забрали из помещения все что казалось ценным – деньги из кассы и два сейфа. Правда, в хранилищах ничего, кроме документов владельца заведения, не лежало.

С заявлением в полицию утром 4 ноября обратилась управляющая торговой точкой. Она отметила, что ресторан не был оборудован ни тревожной кнопкой, ни сигнализацией – поэтому у злоумышленников был вагон времени.

Правоохранители сняли с места преступления отпечатки пальцев и следы обуви. Следственный отдел полиции возбудил уголовное дело о краже.