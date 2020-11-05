У жителя Уфы из квартиры вынесли сотню электронных часов

В полиции по факту кражи гаджетов было возбуждено уголовное дело

У 30-летнего жителя Уфы из квартиры вынесли больше ста гаджетов, купленных на продажу. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Молодой мужчина обратился в полицию вечером 3 ноября. Он сообщил, что к нему в дом пробрался вор, который украл два ноутбука, 96 спортивных часов, 20 велонавигаторов, 13 нагрудных датчиков и четыре смартфона. Злоумышленник смог проникнуть в квартиру путем подбора ключа. Он воспользовался моментом, когда потерпевший вышел из дома буквально на час.

На месте происшествия криминалисты обнаружили отпечатки пальцев и след обуви предполагаемого преступника. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.