Коечный фонд для больных коронавирусом в Башкирии оказался меньше 15%

В Башкирии уменьшается коечный фонд

В Башкирии по данным на 5 ноября свободный коечный фонд для лечения больных коронавирусом составляет всего 14,5% при нормативе в 50%. Буквально неделю назад, 30 октября, этот показатель был почти в два раза больше - 27,1%.

Как сообщили в Минздраве, в больницах республики лежат 260 ковид-положительных пациентов, 16 из них находятся в тяжелом состоянии, а трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Сейчас в Стерлитамаке строится новый инфекционный центр для жителей с коронавирусной инфекцией. Его планируют открыть для приема больных уже 1 декабря. За счет этого медучреждения планируется нарастить коечный фонд. По словам премьер-министра Башкирии Андря Назарова, при максимальной нагрузке лечебница сможет вместить 382 пациента.

По состоянию на 5 ноября, в Башкирии подтверждено 11 244 случаев коронавируса, выздоровели 10 324 человек и умерло 57.