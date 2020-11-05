«У нас нет иммунитета от COVID-19»: выпускница уфимского вуза выступила против очной формы обучения

В Башкирии на очной форме обучения решено оставить только выпускные курсы Фото: Мария ЛЕНЦ

Студентка последнего курса Института права Башкирского государственного университета выступила против перехода на очную форму обучения в условиях пандемии коронавируса. Согласно указу главы республики Радия Хабирова, все учащиеся вузов, кроме студентов выпускных курсов, должны перейти на «дистанционку». По мнению девушки, это несправедливое решение. Об этом она написала на своей странице в инстаграме. Ее пост подхватили крупные сообщества.

– То, что мы студенты выпускных курсов, не дае т нам иммунитета от коронавируса, а тем более тем, кто нас окружает, – отметила Анна. – У нас у всех есть родители, пожилые родственники, которые живут несколькими поколениями, а еще люди с заболеваниями, при которых заражение приводит к летальному исходу. Не побоюсь сказать за большинство: мы не хотим выходить на очныи формат обучения. В 2020 году у каждого студента есть выход в интернет, а дистанционное обучение ничем не отличается от тех занятий, которые проводились за партами.

Девушка отметила в посте аккаунт Хабирова, однако, по ее словам, никакой обратной связи его администрация не дала.

В беседе с корреспондентом «КП-Уфа» Анна рассказала, что после публикации с ней на связь вышли руководство университета и представители министерства образования республики. Они помогли студентке и ее однокурсникам грамотно составить обращение на имя ректора.

– Эта проблема вообще касается не только БашГУ, но и многих филиалов и вузов в районах, – поделилась Анна. – Им вообще слова не дают сказать

Она добавила, что завтра у студентов выпускного курса будет онлайн-встреча с директором Института права, на которой будет обсуждаться вопрос дистанционного обучения.