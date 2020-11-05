Житель Башкирии зарезал супругу и пытался покончить с собой

На мужчину завели уголовное дело

В башкирском городе Стерлитамаке 59-летний местный житель зарезал жену и пытался покончить с собой. Об этом сообщил региональный Следственный комитет.

Семейная драма произошла 26 октября. Между супругами в тот вечер вспыхнула ссора на бытовой почве. Во время перепалки мужчина вышел из себя, схватил кухонный нож и несколько раз ударил им свою 60-летнюю жену в шею. От полученных ранений женщина скончалась. Ее муж после содеянного попытался свести счеты с жизнью – но не успел. На место происшествия подоспели родственники убитой. Они вызвали медиков, которые спасли подозреваемого.

СК возбудил уголовное дело об убийстве. Фигуранта задержали и заключили под стражу.