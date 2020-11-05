Минздрав Башкирии обнародовал данные о личности 57-й жертвы коронавируса

От коронавируса в Башкирии скончалась 52-летняя женщина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство здравоохранения Башкирии обнародовало информацию о личности 57-й жертвы коронавируса в республике. Об очередном летальном исходе стало известно сегодня, 5 ноября.

Смерть непосредственно от COVID-19 подтвердилась у 52-летней уфимки. У нее было два сопутствующих заболевания: ишемическая болезнь сердца с нарушением ритма и гипертоническая болезнь.

Отметим, что только за осенний период 2020 года от коронавируса в Башкирии скончались 28 человек.

С начала пандемии в республике подтвердились 11 244 случая COVID-19, выздоровели 10 324 и все еще болеют 859 человек.