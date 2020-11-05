Эльбрус Нигматуллин протащил 36-тонный самолет и поставил новый рекорд

фото: кадр сюжета ГТРК "Башкортостан"

Самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин поставил новый рекорд – он протащил 36-тонный самолет на дистанцию 25 метров. Богатырь достиг этого выдающегося результата на территории уфимского международного аэропорта сегодня, 5 ноября.

На фото - Нигматуллин и Грищенко

Нигматуллин, с недавних пор проживающий в башкирской столице, отбуксировал лайнер Boeing 737-500 авиакомпании Utair, пояснили в пресс-службе воздушной гавани.

Рекорд был поставлен в рамках дисциплины «Truck-pull». Достижение официально зафиксировал президент федерации силового экстрима России Василий Грищенко.