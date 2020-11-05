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Происшествия

Уфимец убил пожилую мать, которая отказалась дать ему бутылку спиртного

Сейчас с мужчиной работают следователи
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Избив до смерти мать, мужчина уснул

Избив до смерти мать, мужчина уснул

Уфимец до смерти забил палкой собственную мать за отказ дать ему бутылку спиртного. Об этом сообщил Следственный комитет Башкирии.

Инцидент произошел вечером 3 ноября. Находившийся в пьяном состоянии 49-летний мужчина рассорился с 84-летней матерью из-за того, что та отказалась отдать ему бутылку спиртного. Подозреваемый взял деревянную палку и несколько раз ударил ею пожилую женщину по голове. После содеянного уфимец просто лег спать, а, проснувшись утром, увидел, что его мать мертва. Он позвонил жене и рассказал о случившемся. Женщина вызвала на место преступления полицейских.

– Подозреваемый скрываться от следствия не стал и сознался в совершенном преступлении, – отметили в СК.

Сейчас с мужчиной работают следователи. Его намерены оставить под стражей.

Криминал