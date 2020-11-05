«Для них ковид заведомая смерть»: среди детей-инвалидов из Башкирии возник очаг коронавируса

В детском интернате не удалось избежать проникновения коронавируса

В Серафимовском доме-интернате для детей-инвалидов, расположенном в Туймазинском районе Башкирии, возник очаг коронавируса. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил директор уфимского благотворительного фонда Аксель Гросс. По его словам, он неоднократно получал тревожные сообщения от педагогов социального учреждения.

– Мне много раз педагоги писали и сигналили, что в Серафимовском интернате для детей инвалидов все очень и очень плохо. Жаловались на руководство. И сейчас попросили озвучить это в сетях. Ситуация отвратительная и катастрофическая. Интернат на карантине и множество больных детей инвалидов. Ни достаточного медицинского обслуживания, ни педагогов работать там нет, – написал Гросс.

Педагоги написали жалобы и главе Башкирии, и в прокуратуру. Благотворитель привел выдержку из своего телефонного разговора с одним из работников интерната. Тот рассказывает, что «детский дом заразился ковидом».

– Заразили медики. Когда они заболели, их не отпускали домой, и они продолжал работать с температурой и продолжали заражать детей и остальных сотрудников. На данный момент очень много заразившихся детей и сотрудников. В течении двух недель вахты сотрудникам не давали санитайзеры для обработки рук. Люди возмущались, но тем не менее ничего не делалось, – сообщил педагог, – В интернате более 300 детей, из них 50 паллиативных. А для них ковид заведомая смерть без должного присмотра и медицины.

Он также пожаловался, что в детском доме «никакая» организация труда и ужасное питание. Из 70 сотрудников на работу вышло только 10 человек – «остальные не хотят». Кроме того, оставшийся персонал, по словам педагога, подвергается психологическому прессингу, а директор «даже не появился, когда вот это все случилось».

На пост Гросса уже успели отреагировать в министерстве труда и социального обслуживания. По словам его представителя Булата Давлетханова, «ведомство в курсе» проблемы, а оперативный штаб Туймазинского района подключен к ее решению.

– Дети все осмотрены и находятся под наблюдением врачей Туймазинской ЦРБ. На сегодняшний вечер [4 ноября] температурит 1 ребёнок. В учреждение, с апреля функционирующее в 14-дневном вахтовом режиме, произведена пересменка, зашла 15-я смена. Да, в этот раз по требованиям Роспотребнадзора работать придётся в средствах индивидуальной защиты и узнав об этом, некоторые уволились в тот же день... – пояснил Давлетханов.

При недостатке персонала Минтруд намерен привлечь «резервистов из других подведомственных учреждений». Представитель ведомства отметил, что там не скрывают ситуацию, и несмотря на предпринятые меры по изоляции и тестированию «полностью исключить проникновение вируса не удается»