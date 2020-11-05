Скандал в уфимском пансионате может привести к изменению российского законодательства

Парламент Башкирии вынес законопроект о пансионатах на федеральное обсуждение

Парламент Башкирии предложил ввести в России лицензирование частных домов престарелых после скандала в уфимском пансионате. Региональное Госсобрание разработало соответствующий законопроект и направило его на рассмотрение в Федеральное Собрание.

Как отметил спикер Курултая Константин Толкачев, сейчас контролю подлежат только те организации, которые добровольно входят в реестр поставщиков социальных услуг, однако таких учреждений очень мало. Большинство из них работает "в тени", и об их деятельности становится известно, когда в них случаются пожары, несчастные случаи или вскрываются факты грубого обращения с пенсионерами

Он добавил, что в необходимости новой меры депутатов убедила скандальная история с пансионатом для пожилых людей «Моя семья». Напомним, в октябре текущего года там были сделаны фото изможденных полуголых постояльцев. Спустя несколько дней после этого приюте и вовсе произошла трагедия: 81-летний пенсионер попытался сбежать через окно палаты на втором этаже, но сорвался и упал на землю. Его срочно доставили в больницу, где он скончался. Прокуратура через суд добилась закрытия пансионата.

– В этой истории поражает то, что скандально известный пансионат в поселке 8 Марта считался одним из лучших, – сказал председатель заксобрания. – Что же тогда происходит в других? Сейчас мы собираем адреса домов престарелых по всей республике. Будем вести мониторинг. При необходимости закрепим за депутатами персональное шефство. Нам нужно оперативно организовать эту работу.

Толкачев заключил, что властям нужно работать с сегментом социального бизнеса, который выпал из поля зрения государства.