Назаров пообещал, что строящаяся в Стерлитамаке «инфекционка» будет лучшей в России

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Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил, что новый инфекционный центр для больных коронавирусом в Стерлитамаке «будет лучшим в России как по оснащению, так и по технологии лечения». Об этом он сказал 4 ноября во время своего визита на строительную площадку, где возводится новая лечебница.

– Проект, который мы здесь возводим, нашел поддержку со стороны министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Им было рекомендовано другим регионам страны взять наш проект за основу. Поэтому уже в семи субъектах России либо возводятся госпитали по нашему проекту, либо наши башкортостанские строители помогают им строить, как например, в Челябинске, – отметил Назаров, добавив, что проект башкирской «инфекционки» можно будет «продвигать на международном уровне».

Напомним, быстровозводимый инфекционный госпиталь в Стерлитамаке должен принять первых пациентов уже 1 декабря. В медучреждении будет 74 боксированные палаты и 14 реанимаций. В случае ЧС центр сможет принять 382 пациента. В больнице также планируется сделать родильное, детское, хирургическое и приемное отделение. Кроме того, в проекте предусмотрено строительство общежития для медиков на 40 мест. Минздрав уже набирает персонал. Привлекаются специалисты из городской инфекционной больницы и других лечебниц.