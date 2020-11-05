В Башкирии число жертв коронавируса увеличилось до 57 человек

В Башкирии подтвердился еще один случай коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Башкирии число жертв коронавируса достигло 57 человек. За сутки скончался еще один житель республики. Об этом 5 ноября сообщила пресс-служба администрации главы региона.

По последним данным, с начала пандемии было подтверждено 11244 случаев COVID-19. Прирост за сутки составил 96 инфицированных. Всего от коронавируса выздоровело 10324 человек, 22 из них – за минувшие 24 часа.

Сейчас носителями коронавируса являются 863 жителя Башкирии, 260 из которых лежат на больничных койках, а 603 переносят инфекцию в легкой форме дома на самоизоляции.