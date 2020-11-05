Водитель легковушки погиб при встречном ДТП с грузовиком на трассе в Башкирии

фото: ГИБДД РБ

В Туймазинском районе Башкирии при встречном ДТП легковушки и фуры погиб водитель. Об этом сообщила районная ГИБДД.

Смертельная авария была зафиксирована днем 4 ноября на 20 километре автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы. Там столкнулись «Лада Калина» и следовавший ей навстречу грузовик «НефАЗ». После удара легковушку выбросило с дороги в кювет. Ее 56-летний водитель от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии случилось 13 аварий, в которых четыре человека погибли и 13 пострадали. Еще один смертельный случай произошел в Иглинском районе, где столкнулась легковушка и три большегруза.