Погода в Башкирии на четверг, 5 ноября: пасмурно и тепло

Фото: Рустем Ахунов

В четверг, 5 ноября, в Башкирии ожидается относительно теплая и пасмурная погода. По данным синоптиков, утро начнется с прояснения, температура воздуха составит -1, -2 . Днем по республике ожидается пасмурная погода – небо затянет облаками. Однако метеорологи дождь не прогнозируют.

Температура воздуха днем составит +4, +7 градусов Цельсия. Влажность будет достигать 69-79%. Ветер южный, слабый – всего 1-2 метра в секунду.

К вечеру температура воздуха упадет до +5 . Ночью сильного похолодания также не ожидается – по данным синоптиков температура сохранится на уровне +5 градусов Цельсия.