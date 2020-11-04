В Башкирии девушка в порыве ярости заколола родную мать ножом

Фото: Рустем Ахунов

На днях в одном из домов поселка Приютово разыгралась настоящая семейная драма. Как рассказал «КП-Уфа» собственный источник в правоохранительных органах, в квартире по улице Чехова среди белого дня распивали спиртное 52-летняя мать и 25-летняя дочь. В какой-то момент между ними произошла ссора и дочь схватилась за нож.

По словам собеседника, девушка нанесла матери один удар ножом в грудь, после чего женщина упала замертво. Известно, что подозреваемая в убийстве была ранее судима за кражу.

Прибывшие на место кровавой драмы сотрудники правоохранительных органов изъяли нож и задержали подозреваемую. Девушка отпираться не стала и во всем созналась. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».