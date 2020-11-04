В Башкирии 15-летний подросток забил до смерти сверстника в парке

Фото: Рустем Ахунов

Накануне в Салавате произошел вопиющий случай подростковой жестокости. Поздно вечером, 3 ноября, в парке Победы произошла драка между двумя парнями 15 и 16 лет. Младший нанес старшему несколько ударов по телу, рукам, ногам и голове. Как сообщили в СКР по Башкирии, молодой человек упал и потерял сознание. Его срочно доставили в больницу, но там он скончался.

На данный момент следком по Башкирии возбудил уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Сразу после сообщений о госпитализации подростка в больницу и констатации его смерти, на место драки прибыли сотрудники регионального управления СКР по Башкирии. Они осмотрели место происшествия, опросили родителей как подозреваемого, так и погибшего, а также назначили экспертизу «с целью установления причины смерти подростка».

В пресс-службе ведомства отметили, что уже сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия. Ход и результаты расследования этого дела находятся на контроле руководителя следкома по Башкирии.