Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем народного единства

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 4 ноября, в День народного единства глава Башкирии Радий Хабиров поздравил соотечественников с праздником. Он вспомнил об истоках этого праздника, который уходит корнями в 1612 год. Тогда народное ополчение под командованием князя Дмитрия Пожарского и нижегородского купца Дмитрия Минина освободило Москву от иностранных захватчиков.

- Башкирский край за многие столетия вписал яркие страницы в хронику ратных и трудовых свершений нашей страны, с честью преодолевал непростые испытания. Наша земля стала общим домом для представителей более ста народов. И это мудрое умение жить одной большой семьей придает нам сил и энергии для дальнейшего движения вперед, - заявил Радий Хабиров.

Глава республики пожелал всем жителям Башкирии крепкого здоровья, стойкости духа, благополучия, мира, успехов во всех добрых делах.

- Будем едины! – написал Хабиров и продублировал этот лозунг на башкирском языке.