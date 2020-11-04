В Башкирии в частном доме обнаружили бездыханное тело месячного малыша

Фото: Рустем Ахунов

На днях в деревне Мамбеткулово, что в Куюргазинском районе Башкирии, родители обнаружили бездыханное тело своего месячного ребенка. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, на теле малыша не обнаружили никаких видимых телесных повреждений. Известно, что родные увидели, что ребенок не дышит утром, 30 октября.

По словам собеседника, рядом с кроваткой малыша обнаружили стеклянный сосуд с жидкостью «Аквадетрим». Сейчас его изъяли для экспертизы. Прибывшие на место оперативники и следователи так и не приняли решение что делать дальше. Возможно, ситуация с загадочной гибелью ребенка прояснится после судебно-медицинской экспертизы.