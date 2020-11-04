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В Уфе на популярной у автолюбителей магистрали ограничили скорость

С инициативой выступили в республиканском ГИБДД
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Отдел ГИБДД по Уфе

Фото: Отдел ГИБДД по Уфе

В уфимском микрорайоне Сипайлово ввели ограничение скорости для автомобилистов. С инициативой выступили в ГИБДД по Башкирии. Сегодня на улице Сипайловская, на перекрестке улиц Жукова и Гагарина появился знак с ограничением скорости до 40 километров в час. Дополнительно на этом участке была установлена видеокамера, фиксирующая превышение скорости и соответствующий знак.

Долгое время этот участок автомагистрали, «прошивающей» насквозь Сипайлово, был одним из самых аварийных в Уфе. В ГИБДД по Башкирии рассчитывают, что теперь количество ДТП там снизится.

- Ранее здесь был изменен режим работы светофоров и это позволило уменьшить количество дорожных аварий. Ограничение скоростного режима -еще одна дополнительная мера, которая снизит риски, - отметили в Отделе ГИБДД по Уфе.

Автомобильные новости Уфы и Башкирии