В Уфе на популярной у автолюбителей магистрали ограничили скорость

Фото: Отдел ГИБДД по Уфе

В уфимском микрорайоне Сипайлово ввели ограничение скорости для автомобилистов. С инициативой выступили в ГИБДД по Башкирии. Сегодня на улице Сипайловская, на перекрестке улиц Жукова и Гагарина появился знак с ограничением скорости до 40 километров в час. Дополнительно на этом участке была установлена видеокамера, фиксирующая превышение скорости и соответствующий знак.

Долгое время этот участок автомагистрали, «прошивающей» насквозь Сипайлово, был одним из самых аварийных в Уфе. В ГИБДД по Башкирии рассчитывают, что теперь количество ДТП там снизится.

- Ранее здесь был изменен режим работы светофоров и это позволило уменьшить количество дорожных аварий. Ограничение скоростного режима -еще одна дополнительная мера, которая снизит риски, - отметили в Отделе ГИБДД по Уфе.