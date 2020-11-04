Минздрав Башкирии раскрыл личность 56-й жертвы коронавируса в республике

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Как сообщает Минздрав Башкирии, за прошедшие сутки в республике скончался еще один пациент с коронавирусом. На 4 ноября 20202 года общее количество жертв COVID-19 в регионе достигло 56 человек.

По данным министерства здравоохранения республики, 56-ой жертвой ковида стала 42-летняя жительница Уфы. Медики зафиксировали у нее целый ряд сопутствующих заболеваний: хронический обструктивный бронхит, морбидное ожирение 2 степени, хронический пиелонефрит.

Напомним, за минувшие сутки в Башкирии коронавирус подтвердился еще у 97 человек. При этом жители республики стали массово выздоравливать: за сутки с полным выздоровлением выписались 208 человек.