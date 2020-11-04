В Башкирии фермеры собрали урожай на сумму 134,4 млрд рублей

!no_title Фото: Петр СОКОЛОВ

Накануне власти Башкирии подвели итоги сельскохозяйственного сезона. В этом году аграрии республики смогли увеличить объем произведенной сельхозпродукции на 4%, а по отдельным культурам и вовсе побили рекорды. Так, например, зерна произвели на 21% больше, чем в прошлом. Как заявил глава региона Радий Хабиров на совещании по итогам «аграрного года», всего зерновых и зернобобовых намолотили 4,038 млн тонн.

- Спасибо аграриям за их труд! Вот что-что, а голод с такими сельхозработниками нам не грозит точно, - написал Хабиров у себя в социальных сетях.

По данным минсельхоза Башкирии, объем произведенной в 20202 году сельскохозяйственной продукции в пересчете на деньги составил 134,4 млрд рублей.

- Конечно, в другие времена я бы сам поехал в районы, пожал бы сельчанам руки. А пока - на расстоянии награды и виртуальные поздравления, - подчеркнул после совещания Радий Хабиров.