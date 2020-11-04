Уфимский врач рассказал, что на самом деле творится в ковид-госпитале в Зубово

На днях уютный пресс-центр «КП-Уфа» посетил врач ковид-госпиталя Глеб Глебов. В беседе с корреспондентом он откровенно рассказал все, что думает о новом медучреждении и поделился своими соображениями о том, когда же ситуация с коронавирусом станет «лучше».

- Скажу одно – если бы его не было, все бы задохнулись. Клиника выстроена правильно, продуманы все зоны выходов, входов, кислородные точки, - заявил Глеб Глебов.

Также доктор разъяснил, сколько времени в этом госпитале в среднем лечат каждого пациента.

- Все индивидуально. К нам поступают люди с большой антибиотикорезистентностью, которые с первого дня лечились антибиотиками, и у них лечение протекает тяжелее. Мы должны подбирать те лекарства, которые ему подойдут. Нет определенных рамок. Мы выписываем только полностью вылеченных пациентов – пусть он лежит 2 недели или месяц. Но домой мы его отпустим только полностью здоровым, кто бы что нам, врачам, не говорил, - заявил врач в беседе с «Комсомолкой».

Глеб Глебов пояснил, что самые тяжелые времена по коронавирусу в Башкирии – сейчас. Он надеется, что в скором времени ситуация улучшится.

- Самый тяжелый период – это сейчас. Я надеюсь, что это действительно пик. В феврале 2021 года по прогнозам моих опытных коллег все закончится, выработается коллективный иммунитет, - подчеркнул врач ковид-госпиталя.