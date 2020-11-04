Несколько авиарейсов из Уфы в Москву и Санкт-Петербург отменили из-за сильного тумана

!no_title Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувший вторник, 3 ноября, на Уфу опустился сильный туман. Некоторые жители башкирской столицы называли его «мистическим» и выкладывали фотографии в социальные сети.

Из-за внезапно непогоды в аэропорту Уфы имени Мустая Карима отменили четыре рейса в Москву и Санкт-Петербург. Рейсы в Тюмень и еще один в Санкт-Петербург задержали.

Согласно данным электронного табло аэропорта «Уфа», вечером 3 ноября также был отменены рейсы в Когалым и Усинск.

Сегодня утром погода в башкирской столице начала восстанавливаться. Как рассказали в пресс-службе аэропорта изданию Ufatime.ru, сейчас ограничений по метеоусловиям нет.

- Задержано 4 рейса: в Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Тюмень, Сургут. В ближайшее время пассажиры вылетят. Все требования ФАП были обеспечены авиакомпаниями в полном объёме. Предоставлены напитки, питание, гостиница, - заявила представитель аэропорта «Уфа» изданию Ufatime.ru.