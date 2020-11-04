Мэрия Уфы заказала межевание территории от памятника Салавату Юлаеву до станции «Правая Белая»

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Мэрия Уфы поручила управлению по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений разработать проект межевания и планировки новой улицы. На участке от памятника Салавату Юлаеву до станции «Правая Белая» должны появиться улица «Набережная». Примерная площадь территории, где по проекту в будущем начнется глобальная стройка, составляет 10,8 га. Готовые проекты нужно представить в главархитектуру Уфы в течение полутора лет.

Согласно документу, принятому еще 30 октября, на территории, которую нужно размежевать и спроектировать, находятся частные дома, «рекреационная зона» и общественно-деловая. Разработчик проекта должен определить объемы сноса задний и насаждений.

Проектировщик должен будет разработать «поперечные профили улиц» - Малой Трактовой, Трактовой и Правой Белой. При этом он должен учесть, что на этих участках сложная с геологической точки зрения земля – имеются карстовые воронки и провалы, овраги и опасность подтопления в паводок.