На Уфу вечером опустился мистический туман

Сегодня, 3 ноября, жители Уфы могут наблюдать необычное природное явление. Со слов очевидцев, вечером на столицу Башкирии опустился необычный, очень густой туман. Своими наблюдениями очевидцы делятся в социальных сетях.

Мистический туман

Фото Елены Андреевой

«Видимость крайне низкая. Как в фильме "Мгла'' прям. Кажется, что руку протянешь, и ее не будет видно», – рассказал «КП-Уфа» местный житель.

Судя по реакции очевидцев, такое явление в городе наблюдается не часто. Пользователи социальных сетей недоумевают, почему природное явление накрыло город. «Что за туман во дворе?», – спросила Ирина Пудова на своей странице.

Ирина Пудова

Большинство уфимцев все же отметили, что такой густой туман придает Уфе «загадочности» и «мистичности».

«Загадочный туман накрывает Уфу...», – комментирует увиденное Антон Пересада.

«Осенью. как-то по-особенному хочется жить, видимо туман влияет своей неизвестностью», – передает свое настроение Марат Мансуров.

Фото: Светлана П. из Вконтакте

Сегодня, напомним, МЧС по Башкирии предупреждал об ухудшении видимости на дорогах. В ведомстве сообщали, что жителям республики стоит проявить осторожность: водителям не стоит нарушать скоростной режим, а пешеходам быть предельно внимательными.

Что за туман во дворе?

Элла Молочковецкая

«На территории Республики Башкортостан наблюдается сильный туман с видимостью 50м и менее. Дорожные службы призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких!», – отметили в ведомстве.Ситуацию прояснили также и в госкомтрансе региона, опубликовав свое сообщение уже после публикаций пользователей в социальных сетях о произошедшем.