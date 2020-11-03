Минздрав Башкирии сообщил, как долго работает иммунитет против коронавируса

Сегодня, 3 ноября, на брифинге регионального министерства здравоохранения руководитель ведомства Максим Забелин сообщил, в течение какого срока у перенесших коронавирус людей сохраняется иммунитет.

– Эксперты говорят, что у большинства пациентов, которые перенесли коронавирус, стабильный иммунитет сохраняется не менее чем на пять-шесть месяцев. Это связано и с тем, что в это время идёт наблюдение за переболевшими, – заверил министр.

Максим Забелин также сослался на исследование журнала Sсince, где рассказывалось, что у 90% переболевших довольно высокий или достаточно высокий иммунитет. Он также отметил, что те обследованные жители Башкирии, которые стали донорами плазмы, также обладали высоким уровнем антител.