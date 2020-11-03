В Уфе начали устанавливать пиксельную новогоднюю елку

фото: ufacity.info

В Уфе коммунальщики приступили к установке пиксельной новогодней елки на площади Салавата Юлаева. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба городской администрации.

В мэрии рассказали, что каркас искусственного дерева монтируют 15 сотрудников «Горзеленхоза» с использованием четырех единиц техники. Высота елки, состоящей из 8 370 пикселей, составит 32 метра.

– Ее преимуществом является мультимедийность – возможность отображения любых изображений, текста, в том числе со звуковым сопровождением, – отметили в администрации.

Напомним, пиксельная елка у башкирской столицы появилась в прошлом году. Стоимость конструкции составил порядка 20 млн рублей.