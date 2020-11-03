фото: СК Башкирии

В Уфе задержан бомж, который до смерти забил пожилого мужчину и скрывался от федерального розыска. Об этом сообщил Следственный комитет Башкирии.

25 октября в уфимской клинической больнице умер 71-летний житель Иглинского района. Пенсионер скончался от полученных телесных травм через четыре дня после госпитализации из своего дома в селе Чуваш-Кубово. Медики передали информацию об этом в правоохранительные органы, после чего СК возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим смерть.

Следователи практически сразу выяснили, кто нанес погибшему тяжелые травмы. Им оказался 38-летний мужчина без определенного места жительства. Он скрывался от правоохранителей, из-за чего был объявлен в федеральный розыск. Вскоре его задержали в Уфе.

В СК восстановили детали преступления.

Все случилось 17 октября 2020 года. В тот день пьяные подозреваемый и потерпевший находились в гостях у общей подруги. В какой-то момент между мужчинами вспыхнул конфликт. Обвиняемый набросился на пенсионера и начал бить его руками и ногами по голове и другим частям тела. Пострадавший получил тяжелые травмы, однако обращаться в больницу не спешил. Он вызвал «скорую» только через четыре дня. Спустя еще четыре дня пожилой мужчина скончался в больнице.

Подозреваемого заключили под стражу. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства преступления.