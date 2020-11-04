Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Уфе у молодой девушки из машины украли деньги и свадебное платье

Горожанка оставила авто на парковке торгового центра
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)
В полиции возбудили уголовное дело по факту кражи

В полиции возбудили уголовное дело по факту кражи

У молодой уфимки из машины украли деньги и свадебное платье. Инцидент произошел вечером 31 октября в микрорайоне Инорс. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Как рассказала 28-летняя девушка полиции, в тот вечер она оставила свою «Хонду» на парковке торгового центра. Вернувшись в авто, горожанка не обнаружила недавно купленного свадебного платя и 35,5 тысячи рублей. Причем никаких следов взлома на иномарке не было. Как именно злоумышленник пробрался в салоне, неизвестно.

В полиции заявление приняли. Следственный отдел возбудил уголовное дело по факту кражи. На месте преступления криминалисты смогли найти отпечатки пальцев предполагаемого вора. Они также изъяли оттуда видеозапись – по всей видимости, парковка просматривалась камерой наблюдения.

Криминал