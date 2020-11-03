Министр здравоохранения Башкирии заявил об уменьшении дефицита антибиотиков в аптеках

Антибиотики вернулись на прилавки аптек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил, что дефицит антибиотиков в аптеках, наблюдавшийся на прошлой неделе, уменьшается. Об этом он сообщил на еженедельном брифинге, посвященном борьбе с коронавирусом.

– В сетях государственных аптек «Башфармации» антибиотики имеются в наличии. Их выпуск осуществляются […] при наличии рецепта от врача. В других аптеках тоже имеются необходимые лекарственные препараты. Перебои, которые возникли на прошлой неделе, были связаны с несовершенной системой маркировки. Министерством промышленности России было принято решение о временной приостановке и изменению условий маркировки, – сказал чиновник.

Он добавил, что «лекарственные препараты назначаются по назначению врача», а «самолечение – недопустимо». Забелин также предупредил, что «бесконтрольное применение лекарственных препаратов может приводить к нежелательным явлениям».

На том же брифинге министр сказал, что весенняя и осенняя волны коронавируса не отличаются. У ректора уфимского медвуза иная точка зрения.