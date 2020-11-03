Башкирию накроет зоной повышенного давления из Северной Атлантики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башгидромете рассказали, что в республике выпадет снег уже в конце первой рабочей недели ноября.

По данным синоптиков, до середины недели в регионе сохранится относительно теплая для ноября погода. В некоторых местах Башкирии потеплеет до +14 градусов.

Однако ситуацию кардинально поменяется ближе к концу первой рабочей недели ноября. Так, уже 6 ноября в Башкирию придет североатлантическая зона повышенного давления, которая принесет с собой осадки. Ближе к концу недели в Башкирии выпадет снег. Температура воздуха в Башкирии опустится до -2 градусов.

Водителей предупреждают, что из-за изменений погоды на дорогах республики возможно гололедица.