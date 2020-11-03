Минздрав Башкирии «не наблюдает» отличий между весенней и осенней волнами коронавируса

По словам главы Минздрава, весенняя и осенняя волны коронавируса не имеют отличий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство здравоохранения Башкирии «не наблюдает» отличий между весенней и осенней волнами коронавируса. Об этом сообщил глава ведомства Максим Забелин на еженедельном брифинге 3 ноября.

– Понятие волн – это пик подъема заболеваемости – по количеству заболевших, по возрастному составу, по составу тяжести состояния пациентов. Отличий [между весенней и осенней волнами коронавируса] пока мы не наблюдаем, – сказал Забелин.

Отметим, что ранее иную точку зрения высказывал ректор Башкирского государственного медицинского университета Валентин Павлов. В эфире онлайн-стрима «Медики против ковида» от 26 октября специалист сказал следующее:

– Сегодня мы имеем вирусную картину абсолютно другую. Если весной инкубационный период был длинный, сейчас он стал короче. Если весной мы начинали госпитализировать при поражении легких в 10-20%, сегодня мы видим начальное КТ 30-50%, и не спешим человека госпитализировать. Рентген-картина стала тяжелее. Количество больных стало больше. Количество пожилых больных стало больше. Абсолютно другая эпидемическая картина. Сегодня мы все заразились изнутри – вирус пропитал наше общество.