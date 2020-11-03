МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Башкирии

На дорогах Башкирии прогнозируется гололед Фото: Олег УКЛАДОВ

МЧС Башкирии опубликовало предупреждение о резком ухудшении погоды завтра, 4 ноября.

По данным аварийного ведомства, ночью и утром местами по республике ожидается гололед и туман. Видимость на дорогах сократится до 500 метров и менее.

– Во время гололеда передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными, – передали в МЧС.

Синоптики Башгидромета тем временем сообщают, что 4 ноября температура воздуха ночью составит -3, +2°, (в горных районах до -8°), днем +6, +11°. Осадков не прогнозируется. Ветер будет юго-восточным, южным, умеренным.