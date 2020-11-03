Экс-начальника районной ГИБДД Башкирии будут судить за получение взятки офисным креслом

Помимо кресла, гаишник также попросил канцелярию и продукты

В Благоварском районе Башкирии 45-летнего экс-начальника местного ГИБДД будут судить за получение взятки офисным креслом. Об этом сообщил Следственный комитет республики.

Как рассказали в СК, в ноябре прошлого года сотрудники Госавтоинспекции остановили на дороге «Камаз» с цистерной нефтепродуктов. У машины была неисправна тормозная система. В связи с этим ее отвезли на специализированную стоянку. Грузовик стоял там до тех пор, пока представитель фирмы, которой он принадлежит, не обратился к начальнику районного отделения ГИБДД.

Бизнесмен попросил гаишника отдать аварийную машину. Тот согласился, но взамен потребовал купить ему офисное кресло, канцелярию и продукты. Предприниматель согласился на сделку и передал обещанное вознаграждение на общую сумму более 16 тысяч рублей. После этого правоохранитель разрешил выдать машину с имеющейся неисправностью.

– Факт получения взятки был выявлен сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Башкирии, – отметили в СК. – Обвиняемый не признал вину в совершенном преступлении. По результатам служебной проверки он был уволен со службы по отрицательным основаниям.

Обвинительное заключение вскоре будет направлено в суд. Бывшего гаишника будут судить по двум статьям – получение взятки и превышение должностных полномочий.